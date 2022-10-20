19Fortyfive: Россия задействует боевых дельфинов для защиты Крыма от украинских диверсантов

20 октября 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Крымскую границу охраняют дрессированные дельфины, сообщил обозреватель Блейк Стилуэлл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия использует дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. Об этом сообщили обозреватель Блейк Стилуэлл в американском издании 19FortyFive. «По данным Военно-морского института США, [президент РФ Владимир] Путин использует дельфинов-убийц… Недавние спутниковые снимки показали, что рядом с российскими объектами в Крыму находятся загоны для дельфинов. При этом крымские загоны аналогичны тем, которые используются российским флотом в сирийском порту Тартус», — говорится в статье. Как объяснили авторы, практика привлечения дельфинов к охране границ применяется и в других странах. «Россия даже не первая страна, которая вооружила морских обитателей. США, Северная Корея и Израиль также используют дрессированных дельфинов для защиты важных баз», — отметили они. 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к обрушению части дорожного полотна. В результате ЧП четверо человек погибли, уточняет RT. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». По данным The New York Time, украинские чиновники подтвердили причастность Украины ко взрыву. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим стал террористическим, уточняет «Дни.ру».

Россия использует дрессированных «дельфинов-убийц» для защиты границы Крыма в Черном море. Об этом сообщили обозреватель Блейк Стилуэлл в американском издании 19FortyFive. «По данным Военно-морского института США, [президент РФ Владимир] Путин использует дельфинов-убийц… Недавние спутниковые снимки показали, что рядом с российскими объектами в Крыму находятся загоны для дельфинов. При этом крымские загоны аналогичны тем, которые используются российским флотом в сирийском порту Тартус», — говорится в статье. Как объяснили авторы, практика привлечения дельфинов к охране границ применяется и в других странах. «Россия даже не первая страна, которая вооружила морских обитателей. США, Северная Корея и Израиль также используют дрессированных дельфинов для защиты важных баз», — отметили они. 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к обрушению части дорожного полотна. В результате ЧП четверо человек погибли, уточняет RT. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». По данным The New York Time, украинские чиновники подтвердили причастность Украины ко взрыву. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим стал террористическим, уточняет «Дни.ру».