Россияне вывели из страны миллиарды рублей на фоне мобилизации

20 октября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Число денежных трансграничных переводов из России увеличилось в два раза с начала осени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Россияне стали массово переводить деньги в страны ближнего зарубежья после начала частичной мобилизации в стране. Об этом свидетельствуют данные пресс-служб российских банков. «ВТБ и Тинькофф Банк зафиксировали в конце сентября рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через свои сервисы международных переводов», — пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Так, по данным ВТБ с начала осени банк зафиксировал в общей сложности 13 тысяч переводов в страны СНГ. Сумма переводов превысила 6,3 млрд рублей. В период с 15 сентября по 15 октября клиенты ВТБ совершили свыше семи тысяч переводов на сумму 2,1 млрд рублей, что выше на треть по количеству и в два раза по объему значения, чем за месяц до этого. Об этом изданию рассказали в пресс-службе банка. «Тинькофф Банк» также подтвердил информацию о росте переводов денег из РФ. «Сервис переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья от „Тинькофф“ в основном востребован пользователями-нерезидентами, в конце сентября наблюдаем рост спроса также со стороны резидентов России», — сказал представитель организации. По данным пресс-службы, самая популярная страна по объему переводов по номеру телефона — Узбекистан, на втором месте — Таджикистан. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. После ее объявления страну покинули около 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Сообщалось, что после начала мобилизации россияне вдвое чаще стали предпринимать попытки незаконного вывоза денег за границу. Вместе с тем, Центробанк РФ прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан, пишет «Федеральное агентство новостей». Сейчас в ЦБ тестируют взаимодействие Национальной системой платежных карт с банками и заграничными системами.

Россияне стали массово переводить деньги в страны ближнего зарубежья после начала частичной мобилизации в стране. Об этом свидетельствуют данные пресс-служб российских банков. «ВТБ и Тинькофф Банк зафиксировали в конце сентября рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через свои сервисы международных переводов», — пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Так, по данным ВТБ с начала осени банк зафиксировал в общей сложности 13 тысяч переводов в страны СНГ. Сумма переводов превысила 6,3 млрд рублей. В период с 15 сентября по 15 октября клиенты ВТБ совершили свыше семи тысяч переводов на сумму 2,1 млрд рублей, что выше на треть по количеству и в два раза по объему значения, чем за месяц до этого. Об этом изданию рассказали в пресс-службе банка. «Тинькофф Банк» также подтвердил информацию о росте переводов денег из РФ. «Сервис переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья от „Тинькофф“ в основном востребован пользователями-нерезидентами, в конце сентября наблюдаем рост спроса также со стороны резидентов России», — сказал представитель организации. По данным пресс-службы, самая популярная страна по объему переводов по номеру телефона — Узбекистан, на втором месте — Таджикистан. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. После ее объявления страну покинули около 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Сообщалось, что после начала мобилизации россияне вдвое чаще стали предпринимать попытки незаконного вывоза денег за границу. Вместе с тем, Центробанк РФ прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан, пишет «Федеральное агентство новостей». Сейчас в ЦБ тестируют взаимодействие Национальной системой платежных карт с банками и заграничными системами.