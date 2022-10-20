Священник на передовой проводит службы для бойцов СВО

20 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Благословление и освящение бойцов СВО проходит прямо на передовой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший православный военный священник Роман Чебоненко на передовой благословляет и освящает российских солдат специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили URA.RU в Министерстве обороны России. «Уже вторая командировка здесь, первая была чуть больше месяца, а потом уже с июня нахожусь здесь постоянно. До того как стать священником, четыре года посвятил армии в пограничных войсках, служил срочку, а потом 3 года по контракту», — рассказал священник. Военный священник отметил, что знает нужды военнослужащих солдат. Знает, что у них не всегда хватает времени соблюдать пост и молиться. «Многие бойцы максимально приближаются к вере, так как они видят и убеждаются, что молитвы работают. Перед отправкой на бой солдаты просят, чтобы батюшка помолился за них и они останутся в живых», — сказал священник. Священники не только помогают бойцам СВО, но и сами участвуют в спецоперациях. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил воинов-церковнослужителей из Первоуральска, которые защищают Россию.

Старший православный военный священник Роман Чебоненко на передовой благословляет и освящает российских солдат специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили URA.RU в Министерстве обороны России. «Уже вторая командировка здесь, первая была чуть больше месяца, а потом уже с июня нахожусь здесь постоянно. До того как стать священником, четыре года посвятил армии в пограничных войсках, служил срочку, а потом 3 года по контракту», — рассказал священник. Военный священник отметил, что знает нужды военнослужащих солдат. Знает, что у них не всегда хватает времени соблюдать пост и молиться. «Многие бойцы максимально приближаются к вере, так как они видят и убеждаются, что молитвы работают. Перед отправкой на бой солдаты просят, чтобы батюшка помолился за них и они останутся в живых», — сказал священник. Священники не только помогают бойцам СВО, но и сами участвуют в спецоперациях. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил воинов-церковнослужителей из Первоуральска, которые защищают Россию.