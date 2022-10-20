Россия предупредила Запад о риске прямого военного столкновения

Страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Страны НАТО словно соревнуясь друг с другом продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на платформе Youtube.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, общая военная помощь Запада Украине составила 42,3 млрд долларов. Больше половины из этих средств предоставили Соединенные Штаты Америки.
Страны, «которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности». Именно поэтому страны-участницы Североатлантического альянс стремятся «обвинить кого угодно», чтобы отвести подозрения от себя.
Западные увеличили поставки военной помощи на Украину и усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции 24 февраля. Так, 15 октября, Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму 725 млн долларов, сообщает RT. По мнению члена Бундестага, Белый дом использует конфликт на Украине для борьбы с Россией, игнорируя при этом интересы Евросоюза, передает «Дни.ру».
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Страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Страны НАТО словно соревнуясь друг с другом продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на платформе Youtube. По словам представителя внешнеполитического ведомства, общая военная помощь Запада Украине составила 42,3 млрд долларов. Больше половины из этих средств предоставили Соединенные Штаты Америки. Страны, «которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности». Именно поэтому страны-участницы Североатлантического альянс стремятся «обвинить кого угодно», чтобы отвести подозрения от себя. Западные увеличили поставки военной помощи на Украину и усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции 24 февраля. Так, 15 октября, Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму 725 млн долларов, сообщает RT. По мнению члена Бундестага, Белый дом использует конфликт на Украине для борьбы с Россией, игнорируя при этом интересы Евросоюза, передает «Дни.ру».