Вокруг границ России, расположенных на бывшем пространстве Советского Союза, не исключены боевые столкновения в Приднестровье. Такие действия вызовут преднамеренное уничтожения местного русского населения. Об этом сообщил политолог Александр Асафов.
«Мы видим силовой разгон оппозиции, который произошел на днях. Заявления по поводу вероятной мобилизации в Молдавии в случае возникновения каких-либо угроз, однозначную поддержку западного вектора. Мы также знаем о планах учений и переброски румынских войск. Поэтому вопрос конфликта на территории Приднестровья, это вопрос вероятности», — отметил политолог в разговоре с Пятым каналом.
Для того, что осложнить ситуацию России, американцы и лояльное правительство президента Молдавии готовы развязать военный конфликт в Приднестровье. Асафов отметил, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда.
Конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО, сообщает Pravda.Ru. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение. Также ранее сообщалось, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России.
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Вокруг границ России, расположенных на бывшем пространстве Советского Союза, не исключены боевые столкновения в Приднестровье. Такие действия вызовут преднамеренное уничтожения местного русского населения. Об этом сообщил политолог Александр Асафов. «Мы видим силовой разгон оппозиции, который произошел на днях. Заявления по поводу вероятной мобилизации в Молдавии в случае возникновения каких-либо угроз, однозначную поддержку западного вектора. Мы также знаем о планах учений и переброски румынских войск. Поэтому вопрос конфликта на территории Приднестровья, это вопрос вероятности», — отметил политолог в разговоре с Пятым каналом. Для того, что осложнить ситуацию России, американцы и лояльное правительство президента Молдавии готовы развязать военный конфликт в Приднестровье. Асафов отметил, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда. Конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО, сообщает Pravda.Ru. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение. Также ранее сообщалось, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России.