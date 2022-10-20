Политолог Астафьев предупредил о новой войне возле границ с РФ

20 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Политолог опасается обострения конфликта в Приднестровье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Вокруг границ России, расположенных на бывшем пространстве Советского Союза, не исключены боевые столкновения в Приднестровье. Такие действия вызовут преднамеренное уничтожения местного русского населения. Об этом сообщил политолог Александр Асафов. «Мы видим силовой разгон оппозиции, который произошел на днях. Заявления по поводу вероятной мобилизации в Молдавии в случае возникновения каких-либо угроз, однозначную поддержку западного вектора. Мы также знаем о планах учений и переброски румынских войск. Поэтому вопрос конфликта на территории Приднестровья, это вопрос вероятности», — отметил политолог в разговоре с Пятым каналом. Для того, что осложнить ситуацию России, американцы и лояльное правительство президента Молдавии готовы развязать военный конфликт в Приднестровье. Асафов отметил, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда. Конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО , сообщает Pravda.Ru. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение. Также ранее сообщалось, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России.

Вокруг границ России, расположенных на бывшем пространстве Советского Союза, не исключены боевые столкновения в Приднестровье. Такие действия вызовут преднамеренное уничтожения местного русского населения. Об этом сообщил политолог Александр Асафов. «Мы видим силовой разгон оппозиции, который произошел на днях. Заявления по поводу вероятной мобилизации в Молдавии в случае возникновения каких-либо угроз, однозначную поддержку западного вектора. Мы также знаем о планах учений и переброски румынских войск. Поэтому вопрос конфликта на территории Приднестровья, это вопрос вероятности», — отметил политолог в разговоре с Пятым каналом. Для того, что осложнить ситуацию России, американцы и лояльное правительство президента Молдавии готовы развязать военный конфликт в Приднестровье. Асафов отметил, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда. Конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО, сообщает Pravda.Ru. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение. Также ранее сообщалось, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России.