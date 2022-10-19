Дети мобилизованных пермяков будут бесплатно посещать детские сады

Дети мобилизованных жителей Пермского края смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. В Перми выполнить указание главы региона планируют уже к ноябрю. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин в своем telegram-канале.
«Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сообщил Демкин.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. А мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков.
В России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт — всего не более 300 тысяч человек. Во многих регионах мобилизационные мероприятия уже закончились.
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