Дети мобилизованных пермяков будут бесплатно посещать детские сады

20 октября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Для семей мобилизованных вводят новые льготы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дети мобилизованных жителей Пермского края смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. В Перми выполнить указание главы региона планируют уже к ноябрю. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сообщил Демкин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. А мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. В России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт — всего не более 300 тысяч человек. Во многих регионах мобилизационные мероприятия уже закончились.

Дети мобилизованных жителей Пермского края смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. В Перми выполнить указание главы региона планируют уже к ноябрю. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сообщил Демкин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. А мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. В России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт — всего не более 300 тысяч человек. Во многих регионах мобилизационные мероприятия уже закончились.