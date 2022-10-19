19 октября 2022

Дети мобилизованных пермяков будут бесплатно посещать детские сады

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение
Для семей мобилизованных вводят новые льготы Фото:
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Мобилизация в России

Дети мобилизованных жителей Пермского края смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. В Перми выполнить указание главы региона планируют уже к ноябрю. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин в своем telegram-канале.

«Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сообщил Демкин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. А мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков.

В России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт — всего не более 300 тысяч человек. Во многих регионах мобилизационные мероприятия уже закончились.

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Дети мобилизованных жителей Пермского края смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов. В Перми выполнить указание главы региона планируют уже к ноябрю. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сообщил Демкин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. А мэрия Перми опубликовала проект постановления главы города о выделении субсидий на предоставление бесплатного питания для детей мобилизованных пермяков. В России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт — всего не более 300 тысяч человек. Во многих регионах мобилизационные мероприятия уже закончились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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