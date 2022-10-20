Путин разрешил продажу рецептурных лекарств через интернет 20 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 + Продажа через интернет рецептурных лекарств сделает их доступнее для всех категорий граждан РФ Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Соответствующий закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке», — сообщается в указе. Также там уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ одобрили законопроект о продаже рецептурной фармакологии дистанционно. Об этом заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Соответствующий закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке», — сообщается в указе. Также там уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ одобрили законопроект о продаже рецептурной фармакологии дистанционно. Об этом заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям