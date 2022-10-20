Путин разрешил продажу рецептурных лекарств через интернет

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Продажа через интернет рецептурных лекарств сделает их доступнее для всех категорий граждан РФ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Соответствующий закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке», — сообщается в указе. Также там уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ одобрили законопроект о продаже рецептурной фармакологии дистанционно. Об этом заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Соответствующий закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке», — сообщается в указе. Также там уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ одобрили законопроект о продаже рецептурной фармакологии дистанционно. Об этом заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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