Трасс пообещала выборы нового премьер-министра Британии на следующей неделе

Выборы на пост премьер-министра Великобритании состоятся на следующей неделеTOLGA AKMEN/EPA/ТАСС
На 45-й день пребывания у власти премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку. Очередные выборы состоятся на следующей неделе. Об этом Трасс сообщила в эфире телеканала Sky News.
«Выборы на пост премьер-министра должны быть завершены в течение следующей недели», — заявила Трасс. При этом, она останется на своем посту, пока не будет выбран преемник. Лидер Лейбористской партии Сэр Кейр Стармер призвал к немедленным всеобщим выборам.
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На 45-й день пребывания у власти премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку. Очередные выборы состоятся на следующей неделе. Об этом Трасс сообщила в эфире телеканала Sky News. «Выборы на пост премьер-министра должны быть завершены в течение следующей недели», — заявила Трасс. При этом, она останется на своем посту, пока не будет выбран преемник. Лидер Лейбористской партии Сэр Кейр Стармер призвал к немедленным всеобщим выборам. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Ранее сообщалось о желании британцев вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра, передает «Национальная служба новостей».