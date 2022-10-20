В США объяснили, как Байден нажился на украинском конфликте

Соединенным Штатам Америки выгодно продолжение конфликта на Украине в плане получения доходов от продажи сжиженного природного газа. Об этом сообщает американский журнал The Federalist.
«Администрация Байдена не хочет прекращения войны на Украине. Конфликт стал священной коровой для администрации, позволив ей скрыть внутриполитические промахи и получить кучу похвал от европейских элит», — сообщается в материале журнала. Отмечается, что американские экспортеры СПГ увеличили свою прибыль за первую половину 2022 года. Прибыль увеличилась в 12 раз по сравнению со второй половиной 2021 года. Причинами столь весомого увеличения является нарушение способности России поставлять свои энергоресурсы в Европу.
Ранее уже сообщалось о том, что США, благодаря поставкам СПГ, установила контроль над Европой. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявлял, что США используют украинский кризис для усиления доминирования в Европе, передает RT.
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Соединенным Штатам Америки выгодно продолжение конфликта на Украине в плане получения доходов от продажи сжиженного природного газа. Об этом сообщает американский журнал The Federalist. «Администрация Байдена не хочет прекращения войны на Украине. Конфликт стал священной коровой для администрации, позволив ей скрыть внутриполитические промахи и получить кучу похвал от европейских элит», — сообщается в материале журнала. Отмечается, что американские экспортеры СПГ увеличили свою прибыль за первую половину 2022 года. Прибыль увеличилась в 12 раз по сравнению со второй половиной 2021 года. Причинами столь весомого увеличения является нарушение способности России поставлять свои энергоресурсы в Европу. Ранее уже сообщалось о том, что США, благодаря поставкам СПГ, установила контроль над Европой. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявлял, что США используют украинский кризис для усиления доминирования в Европе, передает RT.