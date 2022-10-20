Депутат Госдумы Буцкая выступила против мобилизации женщин

20 октября 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Женщина должна помогать Родине, прикрывая тыл, сказала Татьяна Буцкая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщин в России не должны призывать на военную службу. Они должны защищать Родину, охраняя домашний очаг и прикрывая тыл. Идеи о службе женщин в армии идут с запада и не подходят для России, рассказала URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в российской Армии должны служить женщины. Он считает, что стоит последовать примеру Израиля в этом вопросе. «О призыве женщин разговора не идет. Это совершенно не про нашу историю, не про российскую, советскую. Всегда есть мужчина воин и женщина, которая его ждет, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Все, что касалось тыла, было на плечах женщин. Вспомним ту же Великую Отечественную войну. Конечно, есть такие специальности, которые могут помочь, спасают жизни там, где их надо спасать, поэтому военные кафедры в том числе есть в мединститутах. Здесь требуется женская помощь и она присутствует. Но это совершенно не о том, что подразумевается под словами „служить в армии“ женщинам», — пояснила Татьяна Буцкая. Депутат подчеркнула, что пример западных стран не всегда хорош для России. «Не всегда пример другой страны хорош для нашей. У нас есть много того, что приходит к нам с Запада. Против чего-то приходится нам даже защиту выстраивать в виде законов. Например, законопроект в защиту от нетрадиционных семейных ценностей. Поэтому, конечно, приходит многое, но это не означает, что тот путь, по которому пошли другие страны, это путь, который стоит принимать нам», — подытожила парламентарий.

Женщин в России не должны призывать на военную службу. Они должны защищать Родину, охраняя домашний очаг и прикрывая тыл. Идеи о службе женщин в армии идут с запада и не подходят для России, рассказала URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в российской Армии должны служить женщины. Он считает, что стоит последовать примеру Израиля в этом вопросе. «О призыве женщин разговора не идет. Это совершенно не про нашу историю, не про российскую, советскую. Всегда есть мужчина воин и женщина, которая его ждет, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Все, что касалось тыла, было на плечах женщин. Вспомним ту же Великую Отечественную войну. Конечно, есть такие специальности, которые могут помочь, спасают жизни там, где их надо спасать, поэтому военные кафедры в том числе есть в мединститутах. Здесь требуется женская помощь и она присутствует. Но это совершенно не о том, что подразумевается под словами „служить в армии“ женщинам», — пояснила Татьяна Буцкая. Депутат подчеркнула, что пример западных стран не всегда хорош для России. «Не всегда пример другой страны хорош для нашей. У нас есть много того, что приходит к нам с Запада. Против чего-то приходится нам даже защиту выстраивать в виде законов. Например, законопроект в защиту от нетрадиционных семейных ценностей. Поэтому, конечно, приходит многое, но это не означает, что тот путь, по которому пошли другие страны, это путь, который стоит принимать нам», — подытожила парламентарий.