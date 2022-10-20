Десять человек, включая детей, пострадали в ходе удара ВСУ по Херсону

21 октября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Три человека погибли при обстреле ВСУ по мосту в Херсоне, сообщил Родион Мирошник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела гражданской переправы в Херсоне пострадали 10 человек, еще трое, включая детей, погибли. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети! Укропы обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS — десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Кроме того, он заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть ракет, выпущенных украинскими националистами по Херсону. «ПВО сбили 11 из 12 выпущенных ракет, но одна все же, долетела», — уточнил Мирошник. Дополнено в 00:36 (мск): В экстренных службах Херсона корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате обстрела были ранены девять человек. Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. В октябре шесть ударов были нанесены из РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ будет жестко отвечать, если Украина продолжит организовывать теракты. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

В результате обстрела гражданской переправы в Херсоне пострадали 10 человек, еще трое, включая детей, погибли. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети! Укропы обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS — десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Кроме того, он заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть ракет, выпущенных украинскими националистами по Херсону. «ПВО сбили 11 из 12 выпущенных ракет, но одна все же, долетела», — уточнил Мирошник. Дополнено в 00:36 (мск): В экстренных службах Херсона корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате обстрела были ранены девять человек. Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. В октябре шесть ударов были нанесены из РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ будет жестко отвечать, если Украина продолжит организовывать теракты. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.