Постпред РФ в ООН указал на трагедию в отношениях России и Украины

Постпред РФ в Женеве: США пытаются не допустить переговоров между Россией и Украиной

США выступают против мирных переговоров Украины и России Фото: Lori

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Америка пытается убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. На эту «трагедию» указал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше», — написал дипломат в соцсети. Он добавил, что так будет до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее Bloomberg написал о том, что США пытаются настроить Турцию против России. В статье было отмечено, что это касается финансовой стороны вопроса.