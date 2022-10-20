20 октября 2022

Постпред РФ в ООН указал на трагедию в отношениях России и Украины

Постпред РФ в Женеве: США пытаются не допустить переговоров между Россией и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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США выступают против мирных переговоров Украины и России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Америка пытается убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. На эту «трагедию» указал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше», — написал дипломат в соцсети. Он добавил, что так будет до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее Bloomberg написал о том, что США пытаются настроить Турцию против России. В статье было отмечено, что это касается финансовой стороны вопроса.

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Америка пытается убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. На эту «трагедию» указал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше», — написал дипломат в соцсети. Он добавил, что так будет до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией. Ранее Bloomberg написал о том, что США пытаются настроить Турцию против России. В статье было отмечено, что это касается финансовой стороны вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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