Bloomberg: США настраивают Турцию против России

Bloomberg: США потребовали у Турции соблюдения финансовых санкций против России

20 октября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

США не нравятся экономические отношения между Россией и Турцией Фото: МК новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальные лица США провели переговоры со своими турецкими коллегами относительно соблюдения Анкарой финансовых санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом рассказали журналисты Bloomberg. Делегация во главе с Элизабет Розенберг, помощником министра финансов США, встретилась с управляющим центральным банком Турции и бизнес-группами в Анкаре и Стамбуле в начале этой недели. Кроме того, в среду, 19 октября, должны были состояться переговоры с местными чиновниками из министерства финансов. Bloomberg пишет, что этому поспособствовала личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина. «Углубление экономических и торговых связей Турции с Россией, подкрепленное сердечными отношениями Эрдогана и Путина, вызвало гнев Запада», — передает СМИ. При этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин подтвердил, что переговоры об отсрочке платежей турецкого государственного импортера энергии Botas России до 2024 года «продолжаются». Ранее страны Запада начали вводить санкции в отношении России. Это связано с началом России спецоперации на Украине. Минфин США предупредил, что готов вводить санкции против стран, которые поддерживают использование российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. В их числе оказалась Турция. После этого некоторые банки Турции приняли решение отказаться работать с картами «Мир». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальные лица США провели переговоры со своими турецкими коллегами относительно соблюдения Анкарой финансовых санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом рассказали журналисты Bloomberg. Делегация во главе с Элизабет Розенберг, помощником министра финансов США, встретилась с управляющим центральным банком Турции и бизнес-группами в Анкаре и Стамбуле в начале этой недели. Кроме того, в среду, 19 октября, должны были состояться переговоры с местными чиновниками из министерства финансов. Bloomberg пишет, что этому поспособствовала личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина. «Углубление экономических и торговых связей Турции с Россией, подкрепленное сердечными отношениями Эрдогана и Путина, вызвало гнев Запада», — передает СМИ. При этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин подтвердил, что переговоры об отсрочке платежей турецкого государственного импортера энергии Botas России до 2024 года «продолжаются». Ранее страны Запада начали вводить санкции в отношении России. Это связано с началом России спецоперации на Украине. Минфин США предупредил, что готов вводить санкции против стран, которые поддерживают использование российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. В их числе оказалась Турция. После этого некоторые банки Турции приняли решение отказаться работать с картами «Мир».