«Известия»: российским мужчинам без повесток не разрешают выехать из страны

Российским мужчинам без повесток отказывают в выезде из страны

21 октября 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Туроператоры разводят руками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Некоторые мужчины из России столкнулись с тем, что не могут вылететь из страны. Им не помогает ни справка из военкомата, ни объявления об окончании мобилизации в Москве и Подмосковье, ни отсутствие повесток. Об этом рассказали представители турагенств. «Во вторник, 18 октября, моего туриста не выпустили из Внуково, он должен был лететь рейсом Москва — Хургада. Пограничники выдали уведомление об отказе […] на основании закона от 1997 года „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“», — рассказала «Известиям» турагент. Она уточнила, что мужчина 1994 года рождения, повестку он не получал, имеет военно-учетную специальность «связист», а путевку оформлял еще до объявления частичной мобилизации. Пограничники сообщили, что мужчина находится в некой базе. По неподтвержденной информации, у пограничной службы России есть база с данными о тех, кому ограничен выезд из страны в связи с частичной мобилизацией. Юрист Георгий Мохов сообщил, что есть некий административный регламент ФСБ РФ, утвержденный приказом от 8.11.2012 №562. По его словам, основания, по которым человек может выехать за границу являются государственной тайной. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. После ее объявления страну покинули около 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан.

Некоторые мужчины из России столкнулись с тем, что не могут вылететь из страны. Им не помогает ни справка из военкомата, ни объявления об окончании мобилизации в Москве и Подмосковье, ни отсутствие повесток. Об этом рассказали представители турагенств. «Во вторник, 18 октября, моего туриста не выпустили из Внуково, он должен был лететь рейсом Москва — Хургада. Пограничники выдали уведомление об отказе […] на основании закона от 1997 года „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“», — рассказала «Известиям» турагент. Она уточнила, что мужчина 1994 года рождения, повестку он не получал, имеет военно-учетную специальность «связист», а путевку оформлял еще до объявления частичной мобилизации. Пограничники сообщили, что мужчина находится в некой базе. По неподтвержденной информации, у пограничной службы России есть база с данными о тех, кому ограничен выезд из страны в связи с частичной мобилизацией. Юрист Георгий Мохов сообщил, что есть некий административный регламент ФСБ РФ, утвержденный приказом от 8.11.2012 №562. По его словам, основания, по которым человек может выехать за границу являются государственной тайной. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. После ее объявления страну покинули около 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан.