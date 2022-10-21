«Коммерсант»: LG перенесет производство из России в Узбекистан или Казахстан

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LG собирается перевести производство из РФ в Казахстан или Узбекистан Фото:
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Производитель бытовой техники LG собирается закрыть свой завод в Московской области и перенести производство в Казахстан или Узбекистан. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» на рынке бытовой техники.

По словам собеседников газеты, LG обсуждает закрытие завода в России и перенос производства в Узбекистан. Также компания договаривается с властями Казахстана о запуске нового завода.

Отмечается, что в Узбекистане LG будет производить технику на мощностях компании Artel. Источник сообщает, что часть топ-менеджеров LG из России уже перевезли в Ташкент.

Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в РФ на фоне событий на Украине. Многие компании начали продавать свои заводы в России, например так поступила компания Bosch. Компания Samsung собирается вернуться на российский рынок до конца 2022 года.

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Производитель бытовой техники LG собирается закрыть свой завод в Московской области и перенести производство в Казахстан или Узбекистан. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» на рынке бытовой техники. По словам собеседников газеты, LG обсуждает закрытие завода в России и перенос производства в Узбекистан. Также компания договаривается с властями Казахстана о запуске нового завода. Отмечается, что в Узбекистане LG будет производить технику на мощностях компании Artel. Источник сообщает, что часть топ-менеджеров LG из России уже перевезли в Ташкент. Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в РФ на фоне событий на Украине. Многие компании начали продавать свои заводы в России, например так поступила компания Bosch. Компания Samsung собирается вернуться на российский рынок до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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