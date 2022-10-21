WP: глава офиса Зеленского выступил против тех, кто призывает к миру на Украине

WP: глава офиса Зеленского Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева

21 октября 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Ермак назвал жителей Запада, призывающих к миру на Украине, «полезными идиотами» Фото: president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики и бизнесмены призывают Украину к мирным переговорам не на условиях Киева. Свое возмущение по этому поводу высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, некоторые, похоже, услышали его голос. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины», — отметил Ермак в разговоре с газетой Washington Post. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что США пытаются убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.

Западные политики и бизнесмены призывают Украину к мирным переговорам не на условиях Киева. Свое возмущение по этому поводу высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, некоторые, похоже, услышали его голос. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины», — отметил Ермак в разговоре с газетой Washington Post. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что США пытаются убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.