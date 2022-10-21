WP: глава офиса Зеленского выступил против тех, кто призывает к миру на Украине

WP: глава офиса Зеленского Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева
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Ермак назвал жителей Запада, призывающих к миру на Украине, «полезными идиотами» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные политики и бизнесмены призывают Украину к мирным переговорам не на условиях Киева. Свое возмущение по этому поводу высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, некоторые, похоже, услышали его голос. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины», — отметил Ермак в разговоре с газетой Washington Post.

Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что США пытаются убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.

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Западные политики и бизнесмены призывают Украину к мирным переговорам не на условиях Киева. Свое возмущение по этому поводу высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, некоторые, похоже, услышали его голос. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины», — отметил Ермак в разговоре с газетой Washington Post. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что США пытаются убедить Украину в ее военной силе, чтобы не допустить проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока власти США сами не прикажут Украине сесть за стол переговоров с Россией.
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