В курганской ветеринарной клинике украли кота

Некоторые комментаторы предложили забрать и их котов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ветклинике Кургана украли черного кота. Запись с видеокамеры и рассказ о краже опубликовали в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«20.10.2022 г. в ветеринарной клинике по адресу Володарского,62 мужчиной и женщиной был похищен черный кот Степа. Убедительная просьба похитителей вернуть кота в срочном порядке на место. Заявление в полицию написано, готовится заявление в суд», — написал пользователь, опубликовавший пост.

Комментаторы разделились во мнении. Одни пожалели кота Степу и потребовали его возвращения. «Наш любимый котик, он нас все время встречал. Верните котика, в клинике спасли ему жизнь, это всеобщий любимец», — написала Галина Ульянова. Но Анастасия Кытманова утверждает, что кота, на самом деле, забрали его хозяева. «Люди забрали своего кота, которого долгое время лечили, тратили большие деньги. Но из-за того, что коту ничего не помогало, решили его усыпить. Оплатили в данной клинике, записи есть, но ветеринар этого не сделал. Вчера узнали, что кот жив и забрали его, сейчас ведется разговор с директором ветклиники», — рассказала девушка.

Ранее URA.RU писало, что на одной из остановок Кургана кто-то оставил кошку. Один из курганцев съездил и забрал ее домой.