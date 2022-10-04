Курганцы возмущены из-за оставленной на остановке кошки

05 октября 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Кошку забрали неравнодушные люди, сейчас ей ищут новый дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцы возмущаются из-за того, что кто-то из жителей города оставил кошку на остановке. Пост был опубликован в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Кто забыл кошку в Глинках на остановке „Стелла“? Вернитесь и заберите ее», — пишет пользователь, опубликовавший пост. Курганцы обеспокоились судьбой кошки. «Что там с кошкой? Хоть на время заберите кто-нибудь! Пипец какой-то», — пишет Наталья Гурина. Подписчица Антонина Наумова рассказала, что ее муж съездил и забрал питомца. «Кошку забрал муж, только что приехал с ней. Рядом стоял лоток в пакете и корм привязан к ручке переноски. Очень надеюсь, что ее, все-таки, нечаянно забыли со всеми принадлежностями, а не выкинули», — рассказывает девушка. Также курганцы предположили, что животное оставили специально. «Как можно вообще кошку забыть? Специально же оставили. Жаль, что людей вот так, в переноске, не оставить где-нибудь в лесу», — пишет Диана Бабаева. «Давайте не будем судить и не судимы будем. Переноска дорогая, на первое время лоток и корм оставили, значит, безвыходная ситуация случилась», — предполагает Надежда Климова. Ранее в Кургане продавали кота по цене однокомнатной квартиры. Хозяйка оценила стоимость кота в 2 миллиона рублей.

Курганцы возмущаются из-за того, что кто-то из жителей города оставил кошку на остановке. Пост был опубликован в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Кто забыл кошку в Глинках на остановке „Стелла“? Вернитесь и заберите ее», — пишет пользователь, опубликовавший пост. Курганцы обеспокоились судьбой кошки. «Что там с кошкой? Хоть на время заберите кто-нибудь! Пипец какой-то», — пишет Наталья Гурина. Подписчица Антонина Наумова рассказала, что ее муж съездил и забрал питомца. «Кошку забрал муж, только что приехал с ней. Рядом стоял лоток в пакете и корм привязан к ручке переноски. Очень надеюсь, что ее, все-таки, нечаянно забыли со всеми принадлежностями, а не выкинули», — рассказывает девушка. Также курганцы предположили, что животное оставили специально. «Как можно вообще кошку забыть? Специально же оставили. Жаль, что людей вот так, в переноске, не оставить где-нибудь в лесу», — пишет Диана Бабаева. «Давайте не будем судить и не судимы будем. Переноска дорогая, на первое время лоток и корм оставили, значит, безвыходная ситуация случилась», — предполагает Надежда Климова. Ранее в Кургане продавали кота по цене однокомнатной квартиры. Хозяйка оценила стоимость кота в 2 миллиона рублей.