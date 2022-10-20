Свердловский губернатор ушел в отпуск

Евгений Куйвашев будет в отпуске до конца октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск до 1 ноября. Об этом URA.RU сообщили два источника в региональной власти. В последний раз глава региона брал отдых почти полгода назад.

«Губернатор будет в отпуске до конца месяца. [Исполняющим обязанности] традиционно остается [первый замгубернатора Алексей] Шмыков», — поделился собеседник агентства. Планы Куйвашева на время отсутствия не раскрываются. В свердловском департаменте информполитики пока не ответили на вопрос URA.RU.

В предыдущий раз Куйвашев уходил в отпуск в мае и отсутствовал полторы недели. Тогда губернатор брал паузу в работе ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе того разговора глава государства согласовал выдвижение Куйвашева на третий губернаторский срок. Спустя несколько месяцев, 11 сентября, он победил на выборах и избрался еще на пять лет.