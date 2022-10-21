Маск предрек, что будет с отношениями РФ и Запада после Путина

Илон Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу

21 октября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Следующий президент России не будет склонным к Западу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Следующий президент Российской Федерации, после отставки Владимира Путина, не будет более расположен к Западу. Об этом заявил американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. «Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно. Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — сказал Маск в своем канале в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Илон Маск высказывался по поводу конфликта на Украине. Он отметил, что разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым.

Следующий президент Российской Федерации, после отставки Владимира Путина, не будет более расположен к Западу. Об этом заявил американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. «Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно. Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — сказал Маск в своем канале в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Илон Маск высказывался по поводу конфликта на Украине. Он отметил, что разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым.