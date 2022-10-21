Маск предрек, что будет с отношениями РФ и Запада после Путина

Следующий президент России не будет склонным к Западу
Следующий президент Российской Федерации, после отставки Владимира Путина, не будет более расположен к Западу. Об этом заявил американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
«Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно. Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — сказал Маск в своем канале в Twitter (заблокирован в РФ).
Ранее Илон Маск высказывался по поводу конфликта на Украине. Он отметил, что разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым.
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