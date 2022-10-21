Водители пожаловалась на нулевую видимость из-за дыма на трассе Курган-Тюмень. Видео

21 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

В Белозерском округе из-за задымления трассы водителей сопровождают сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водители пожаловались на нулевую видимость из-за дыма на трассе Курган-Тюмень в Белозерском округе. Соответствующее видео опубликовано в местных telegram-каналах. Информацию URA.RU подтвердили в областном управлении ГИБДД УМВД России. «Сильное задымление на 10-м километре автодороги Курган-Тюмень возле деревни Родькино, Белозерского округа. Видимость практически нулевая», — пишут в «ИС Белозерское». Ночью водители сообщали о пробках, машины стояли по 30-40 минут на одном месте. На канале «Реальный Курган» пишут, что сотрудники ГАИ сопровождали машины через задымленную дорогу. В областном ведомстве URA.RU рассказали, что 20 октября на 11 километре автодороги «Иртыш» к подъезду города Тюмень произошло горение торфяников. «Помимо дыма на трассе из-за понижения температуры образовался густой туман, в связи с чем видимость дороги была ограничена. Сотрудники специализированного взвода осуществляли реверсивное движение, а также сопровождали каждый поток машин», — отмечают в ГИБДД. Утром 21 октября туман рассеялся, при этом сотрудники ДПС продолжили консультировать водителей, как безопасно проехать данный участок трассы.

Водители пожаловались на нулевую видимость из-за дыма на трассе Курган-Тюмень в Белозерском округе. Соответствующее видео опубликовано в местных telegram-каналах. Информацию URA.RU подтвердили в областном управлении ГИБДД УМВД России. «Сильное задымление на 10-м километре автодороги Курган-Тюмень возле деревни Родькино, Белозерского округа. Видимость практически нулевая», — пишут в «ИС Белозерское». Ночью водители сообщали о пробках, машины стояли по 30-40 минут на одном месте. На канале «Реальный Курган» пишут, что сотрудники ГАИ сопровождали машины через задымленную дорогу. В областном ведомстве URA.RU рассказали, что 20 октября на 11 километре автодороги «Иртыш» к подъезду города Тюмень произошло горение торфяников. «Помимо дыма на трассе из-за понижения температуры образовался густой туман, в связи с чем видимость дороги была ограничена. Сотрудники специализированного взвода осуществляли реверсивное движение, а также сопровождали каждый поток машин», — отмечают в ГИБДД. Утром 21 октября туман рассеялся, при этом сотрудники ДПС продолжили консультировать водителей, как безопасно проехать данный участок трассы.