В Новом Уренгое местные жители пожаловались на работу чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чиновники администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) затягивают с принятием документов по выплатам семьям участников СВО. Как сообщил URA.RU источник в окружном правительстве, в регионе семьи уже начали получать компенсации за детский сад, однако в Новом Уренгое они получают отказ от мэрии.

«При посещении дошкольного учреждения семьи участников СВО получат компенсацию в размере 70% от средней родительской платы, независимо от количества детей. На региональном уровне все соответствующие нормы по компенсации за детский сад уже приняты, но в Новом Уренгое родители обращаются за этой поддержкой, а им отказывают, якобы ссылаясь на округ. По факту — это промедление местной администрации, точнее конкретного блока — образования города, курируемого Михаилом Терещенко. Они затягивают принятие „нормативки“. Если даже они уже приняли „нормативку“, то почему тогда до садиков ее не довели? Это риск, что родные военнослужащих получают отказы», — сообщил агентству источник.

По словам инсайдера, слабая работа в социальной сфере уже привела к тому, что в Новый Уренгой из Салехарда был прислан отвечающий за культуру чиновник Стас Чернавских. «Как бы остатки полномочий им не растерять с такой неповоротливостью», — добавил источник.

В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали ситуацию. «Ямальские депутаты приняли пакет мер поддержки для участников СВО и членов их семей вчера, 20 октября, на заседании. Теперь все муниципалитеты принимают соответствующие решения на местном уровне. Планируется принять изменения в Положение о социальной поддержке отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Новый Уренгой на ближайшем заседании Городской Думы, которое состоится 27 октября», — ответили в мэрии.