В Тюмени раскрыли подробности ЧП, в котором пострадал Юрий Башмет

Дирижер Юрий Башмет получил травму во время своей поездки в Тюмень

Юрий Башмет получил травму кисти во время своего визита в Тюмень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дирижер Юрий Башмет травмировал кисть, упав с лестницы в отеле, в котором остановился во время своей поездки в Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к маэстро. Ранее в СМИ появилась информация, что ЧП произошло в здании Тюменской филармонии.

«Юрий Абрамович споткнулся на лестнице в отеле, где он жил во время своего визита в Тюмень. Причем случилось это уже после концерта в филармонии, ведь на выступлении он прекрасно дирижировал и не выказывал никаких признаков плохого самочувствия», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Агентство запросило комментарий у руководства Тюменской филармонии. Директор Александр Березин уверил URA.RU, что во время нахождения артиста на территории учреждения, никаких ЧП с ним не происходило.

Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» выступали в Тюмени 18 октября, в рамках фестиваля «Алябьевская осень». 20 октября концерт проходил уже в Челябинске, где зрители заметили опухшую кисть маэстро. В интервью изданию «Комсомольская правда» дирижер рассказал, что упал с лестницы в концертном зале в Тюмени.

URA.RU направило запрос в адрес государственного симфонического оркестра «Новая Россия», которым руководит Юрий Башмет. Комментарий ожидается.