Из Чкаловского военкомата на учебную подготовку перед участием в спецоперации отправились семь человек (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семь человек, мобилизованные для участия в специальной операции, отправились на учебные сборы из военкомата Чкаловского района в Екатеринбурге. Их проводили родственники и общественники, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В учебку отправились семь человек, их пришли проводить родственники. Общественники развернули возле военкомата палатку, где желающие могли подкрепиться, а также выдали мобилизованным дополнительные вещи — коврики и спальные мешки. Военком, в свою очередь, дал приказ вернуться домой целыми и невредимыми», — сообщил журналист агентства.

Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября. Отправку перенесли на другие даты. В одном из военкоматов Екатеринбурга сообщили, что дату отправки перенесли из-за нехватки мест в 32-м военном городке столицы Урала и Елани (под Камышловом).

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призвать на военную службу планируется порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).