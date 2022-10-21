В Екатеринбурге отправили на подготовку жителей Орджоникидзевского района (Уралмаш) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Новую партию мобилизованных для участия в специальной операции отправили из Орджоникидзевского военкомата в Екатеринбурге. Всего — порядка 60 человек, большая часть из которых добровольцы, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Мы тут большинство добровольцы, многие знакомы друг с другом. [Боевого] опыта нет. Почему решили отправиться на сборы? Не каждый день родина зовет на помощь. Сейчас [нас отправят] в 32-й военный городок, а потом, говорят, в Чебаркуль, в Челябинскую область», — рассказал один из мобилизованных.

Всего на военные сборы отправились порядка 60 жителей Уралмаша, для них потребовалось три автобуса. Ранее URA.RU сообщало, что отправка мобилизованных прошла в Чкаловском районе. Оттуда на учебные сборы отправились семь человек. Также отправки запланированы из Ленинского, Кировского и Верх-Исетского военкоматов.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).