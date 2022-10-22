Джонсон прервал отдых на пляже после слухов о возвращении на пост премьера

22 октября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Джонсон вернулся в Британию с отпуска, чтобы вернуться на пост премьер-министра страны Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну с отдыха, после сообщений о том, что он может вернуться на свой пост премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Джонсон вернулся в Британию в эконом-классе вместе со своей женой и детьми. <…> Самолет с экс-премьером, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик», — уточнил корреспондент телеканала. Сенатор Алексей Пушков высказался о том, что возвращение Джонсона на должность премьер-министра может привести к девальвации этого поста, пишет RT. Ранее сообщалось, что Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Сам политик ушел объявил об уходе с поста 7 июля. Его преемница Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну с отдыха, после сообщений о том, что он может вернуться на свой пост премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Джонсон вернулся в Британию в эконом-классе вместе со своей женой и детьми. <…> Самолет с экс-премьером, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик», — уточнил корреспондент телеканала. Сенатор Алексей Пушков высказался о том, что возвращение Джонсона на должность премьер-министра может привести к девальвации этого поста, пишет RT. Ранее сообщалось, что Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Сам политик ушел объявил об уходе с поста 7 июля. Его преемница Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной.