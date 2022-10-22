Джонсон прервал отдых на пляже после слухов о возвращении на пост премьера

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Джонсон вернулся в Британию с отпуска, чтобы вернуться на пост премьер-министра страны Фото:
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну с отдыха, после сообщений о том, что он может вернуться на свой пост премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Джонсон вернулся в Британию в эконом-классе вместе со своей женой и детьми. <…> Самолет с экс-премьером, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик», — уточнил корреспондент телеканала.

Сенатор Алексей Пушков высказался о том, что возвращение Джонсона на должность премьер-министра может привести к девальвации этого поста, пишет RT. Ранее сообщалось, что Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Сам политик ушел объявил об уходе с поста 7 июля. Его преемница Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну с отдыха, после сообщений о том, что он может вернуться на свой пост премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Джонсон вернулся в Британию в эконом-классе вместе со своей женой и детьми. <…> Самолет с экс-премьером, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик», — уточнил корреспондент телеканала. Сенатор Алексей Пушков высказался о том, что возвращение Джонсона на должность премьер-министра может привести к девальвации этого поста, пишет RT. Ранее сообщалось, что Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Сам политик ушел объявил об уходе с поста 7 июля. Его преемница Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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