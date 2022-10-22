В Верховную Раду внесли законопроект о признании Белоруссии «оккупированной» Россией

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, по которому Белоруссия признается «оккупированной» Россией. Об этом в своем telegram-канале сообщил автор инициативы, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
«Украина признает Беларусь временно „оккупированной“ Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление Верховной Рады», — написал он. Согласно постановлению, Украина будет обращаться к международному сообществу с просьбой признать Белоруссию «оккупированной» РФ.
Помимо этого, постановление предполагает лишение правительства Белоруссии и президента страны Александра Лукашенко международной правосубъектности (способности субъекта международного права быть участником международных правоотношений — прим. URA.RU). Также документ предполагает прекращение участия Белоруссии в международных организациях и синхронизацию санкций в отношении Москвы и Минска.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко дал согласие. До этого СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что Белоруссия не собирается ни с кем воевать, пишет RT. Высказываясь о спецоперации, президент Белоруссии говорил о том, что конфликт на Украине можно разрешить в течение недели, сообщает «Национальная служба новостей».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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В Верховную Раду Украины внесли законопроект, по которому Белоруссия признается «оккупированной» Россией. Об этом в своем telegram-канале сообщил автор инициативы, народный депутат Украины Алексей Гончаренко. «Украина признает Беларусь временно „оккупированной“ Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление Верховной Рады», — написал он. Согласно постановлению, Украина будет обращаться к международному сообществу с просьбой признать Белоруссию «оккупированной» РФ. Помимо этого, постановление предполагает лишение правительства Белоруссии и президента страны Александра Лукашенко международной правосубъектности (способности субъекта международного права быть участником международных правоотношений — прим. URA.RU). Также документ предполагает прекращение участия Белоруссии в международных организациях и синхронизацию санкций в отношении Москвы и Минска. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко дал согласие. До этого СБУ объявила президента Белоруссии в розыск. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что Белоруссия не собирается ни с кем воевать, пишет RT. Высказываясь о спецоперации, президент Белоруссии говорил о том, что конфликт на Украине можно разрешить в течение недели, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.