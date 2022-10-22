Офис Зеленского: от света отключены 1,5 миллиона украинцев

22 октября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Более 1,5 миллиона украинцев остались без электроснабжения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 1,5 миллиона украинцев остались без электроснабжения. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «В результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 000, в Черкасской — 242 000, в Ровенской — 174 790», — уточнил Тимошенко в telegram-канале. При этом в Одесской области отключенных от электричества не оказалось. Он уточнил, что специалисты начинают ремонтные работы. Россия с 10 октября начала наносить по территории Украины массированные удары, с целью лишения страны электроэнергии. Ранее власти Украины уточняли, что Россия на 30% уничтожила энергетику страны. Также масштаб повреждений украинской энергосистемы от обстрелов ВС РФ 22 октября сопоставим с событиями 10, 11 и 12 октября, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Около 1,5 миллиона украинцев остались без электроснабжения. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «В результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 000, в Черкасской — 242 000, в Ровенской — 174 790», — уточнил Тимошенко в telegram-канале. При этом в Одесской области отключенных от электричества не оказалось. Он уточнил, что специалисты начинают ремонтные работы. Россия с 10 октября начала наносить по территории Украины массированные удары, с целью лишения страны электроэнергии. Ранее власти Украины уточняли, что Россия на 30% уничтожила энергетику страны. Также масштаб повреждений украинской энергосистемы от обстрелов ВС РФ 22 октября сопоставим с событиями 10, 11 и 12 октября, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.