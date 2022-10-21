Рамзан Кадыров — автор идеи создания Российского университета спецназа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На улице Белинского в Екатеринбурге заметили объявление о приглашении пройти обучение в Российском университете спецназа, находящемся в городе Гудермес (Чеченская Республика). Фотографией объявления с URA.RU поделился читатель.

«Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!», — говорится в объявлении. Также в объявлении указаны номера телефонов для связи, корреспонденту URA.RU удалось задать вопросы и получить комментарии.

Это добровольческое движение, в которое принимают мужчин не старше 49 лет без текущих судимостей по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые не состоят на наркологическом учете и без противопоказаний по здоровью. Подготовка и проживание проходят в Гудермесе, непосредственно на базе Российского университета спецназа. Заключение контрактов происходит по линии Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало о бойцах из разных регионов России, прошедших подготовку в Университете спецназа в Гудермесе. Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки и отправились в зону специальной военной операции. Проект центра подготовки спецназа был предложен в 2013 году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.