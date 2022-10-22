Украина запретила работу 12 пророссийских партий

На Украине окончательно запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
«По инициативе СБУ на Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских партий», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Последней в список запрещенных организаций вошла Социалистическая партия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон против партий, поддерживающих РФ. Причем дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Также СБУ организовала покушение на пророссийски настроенных чиновников, сообщал телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью денацификации страны. Также ее задачей является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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На Украине окончательно запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «По инициативе СБУ на Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских партий», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Последней в список запрещенных организаций вошла Социалистическая партия. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон против партий, поддерживающих РФ. Причем дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Также СБУ организовала покушение на пророссийски настроенных чиновников, сообщал телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью денацификации страны. Также ее задачей является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.