Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины

ФРГ продвигает интересы своей страны вместо того, чтобы помогать Украине, считает греческий политик
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.
«Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.
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