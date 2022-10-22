Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины

23 октября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

ФРГ продвигает интересы своей страны вместо того, чтобы помогать Украине, считает греческий политик Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. «Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.

Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. «Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.