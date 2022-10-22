22 октября 2022

Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
ФРГ продвигает интересы своей страны вместо того, чтобы помогать Украине, считает греческий политик Фото:
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Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

«Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.

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Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. «Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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