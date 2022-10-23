Два человека погибли в результате крушения истребителя в Иркутске: что известно к этому часу

По предварительной информации, крушение произошло, потому что пилоты задохнулись (фото из архива)
новость из сюжетаВ Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
Военный истребитель СУ-30 потерпел крушение и упал на двухэтажный дом в частном секторе Иркутска. Погибли двое пилотов. Что еще известно о крушении судна, в подборке URA.RU.
- Экипаж Су-30 проводил испытательный полет. До момента крушения пилоты не выходили на связь более 20 минут.
- Известно о двух погибших, оба — пилоты самолета, подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- В результате падения самолета загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара достигла 200 кв. м. Сейчас открытое горение на месте падения самолета ликвидировано, сообщили в МЧС.
- В пострадавшем доме проживали две семьи, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Среди жильцов пострадавших нет, они успели вовремя эвакуироваться;
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности в движении воздушного транспорта».
- Прокуратура начала проверку по факту падения Су-30 в Иркутске.
- Для жителей Иркутска после падения самолета подготовлен пункт временного размещения.
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