Два человека погибли в результате крушения истребителя в Иркутске: что известно к этому часу

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По предварительной информации, крушение произошло, потому что пилоты задохнулись (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Военный истребитель СУ-30 потерпел крушение и упал на двухэтажный дом в частном секторе Иркутска. Погибли двое пилотов. Что еще известно о крушении судна, в подборке URA.RU.

  • Экипаж Су-30 проводил испытательный полет. До момента крушения пилоты не выходили на связь более 20 минут.
  • Известно о двух погибших, оба — пилоты самолета, подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
  • В результате падения самолета загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара достигла 200 кв. м. Сейчас открытое горение на месте падения самолета ликвидировано, сообщили в МЧС.
  • В пострадавшем доме проживали две семьи, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Среди жильцов пострадавших нет, они успели вовремя эвакуироваться;
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности в движении воздушного транспорта».
  • Прокуратура начала проверку по факту падения Су-30 в Иркутске.
  • Для жителей Иркутска после падения самолета подготовлен пункт временного размещения.

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Военный истребитель СУ-30 потерпел крушение и упал на двухэтажный дом в частном секторе Иркутска. Погибли двое пилотов. Что еще известно о крушении судна, в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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