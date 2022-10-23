Депутат Щапов: государство поможет с жильем, разрушенным из-за падения самолета в Иркутске

Государство может помочь жителям Иркутска чье жилье пострадало из-за крушения самолета, сказал Михаил Щапов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Необходимо оказать материальную помощь или предоставить новую жилплощадь людям, чье жилье пострадало после крушения самолета в Иркутске. Семьям погибших пилотов также необходимо оказать поддержку, заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов.

«Конечно, сейчас нужно подумать о семьях пилотов, максимально им помочь и материально, и психологически. И не менее важная задача — помочь тем иркутянам, чьи постройки были разрушены. Для этого у государства есть все необходимые инструменты: это могут быть выплаты и иные формы материальной поддержки. Предоставление жилья взамен утраченного, например», — сказал Михаил Щапов.

Депутат выразил соболезнование в связи с произошедшим. «Главное сейчас — не бросать пострадавших, оказывать им внимание и поддержку, чтобы они не чувствовали себя оставленными один на один со своей бедой. Это трагедия. Приношу мои соболезнования семьям и близким погибших пилотов», — подчеркнул собеседник агентства.

В Иркутске военный истребитель СУ-30 потерпел крушение и упал на двухэтажный дом в частном секторе. Погибли двое пилотов. Для жителей города подготовлен пункт временного размещения.