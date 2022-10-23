Шойгу позвонил четвертому министру обороны на Западе за сутки

23 октября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу позвонил министру обороны США из-за опасений по поводу угрозы со стороны Киева сбросить «грязную бомбу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с министром обороны США Ллойдом по вопросам ситуации, происходящей на Украине, а именно по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Это уже четвертый глава военного ведомства за 23 октября. Об этом сообщило Минобороны России. «23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу и министра обороны США Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — указали в министерстве. Ранее сообщалось о готовности Киева применить ядерную «грязную бомбу», передает «Взгляд». Из-за угрозы Шойгу связался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Позже стало известно о звонках министрам обороны Великобритании (Бену Уоллесу) и Турции (Хулуси Акары).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с министром обороны США Ллойдом по вопросам ситуации, происходящей на Украине, а именно по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Это уже четвертый глава военного ведомства за 23 октября. Об этом сообщило Минобороны России. «23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу и министра обороны США Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — указали в министерстве. Ранее сообщалось о готовности Киева применить ядерную «грязную бомбу», передает «Взгляд». Из-за угрозы Шойгу связался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Позже стало известно о звонках министрам обороны Великобритании (Бену Уоллесу) и Турции (Хулуси Акары).