Аналитики спрогнозировали рост цен на бензин в России

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Скрябин заявил, что в ближайшие 12 месяцев цены на бензин вырастут на 3-5% Фото:
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Из-за повышения мировых цен на нефть стоимость бензина в России возрастет. Об этом сообщили портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Цены на бензин в ближайшие 12 месяцев могут вырасти всего на 3-5% Учитывая, что они являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора, поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост», — передает слова Скрябина издание «Ридус».

«В осенний период розничная цена на топливо несколько поднимается», — заявил Сигал. Он уточнил, что причиной тому являются два фактора: переход на зимний период и нужды различной сельскохозяйственной техники в топливе.

После применения против России восьмого пакета санкций, среди которых введение потолка цен на российские нефть и газ, многие страны Запада остались без поставок российских энергоносителей. Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт gпредположил, что из-за введения потолка цен стоимость нефти может подскочить до 150 долларов за баррель.

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Из-за повышения мировых цен на нефть стоимость бензина в России возрастет. Об этом сообщили портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Цены на бензин в ближайшие 12 месяцев могут вырасти всего на 3-5% Учитывая, что они являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора, поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост», — передает слова Скрябина издание «Ридус». «В осенний период розничная цена на топливо несколько поднимается», — заявил Сигал. Он уточнил, что причиной тому являются два фактора: переход на зимний период и нужды различной сельскохозяйственной техники в топливе. После применения против России восьмого пакета санкций, среди которых введение потолка цен на российские нефть и газ, многие страны Запада остались без поставок российских энергоносителей. Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт gпредположил, что из-за введения потолка цен стоимость нефти может подскочить до 150 долларов за баррель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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