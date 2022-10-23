Аналитики спрогнозировали рост цен на бензин в России

23 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Скрябин заявил, что в ближайшие 12 месяцев цены на бензин вырастут на 3-5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Из-за повышения мировых цен на нефть стоимость бензина в России возрастет. Об этом сообщили портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Цены на бензин в ближайшие 12 месяцев могут вырасти всего на 3-5% Учитывая, что они являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора, поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост», — передает слова Скрябина издание «Ридус». «В осенний период розничная цена на топливо несколько поднимается», — заявил Сигал. Он уточнил, что причиной тому являются два фактора: переход на зимний период и нужды различной сельскохозяйственной техники в топливе. После применения против России восьмого пакета санкций, среди которых введение потолка цен на российские нефть и газ, многие страны Запада остались без поставок российских энергоносителей. Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт gпредположил, что из-за введения потолка цен стоимость нефти может подскочить до 150 долларов за баррель.

Из-за повышения мировых цен на нефть стоимость бензина в России возрастет. Об этом сообщили портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Цены на бензин в ближайшие 12 месяцев могут вырасти всего на 3-5% Учитывая, что они являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора, поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост», — передает слова Скрябина издание «Ридус». «В осенний период розничная цена на топливо несколько поднимается», — заявил Сигал. Он уточнил, что причиной тому являются два фактора: переход на зимний период и нужды различной сельскохозяйственной техники в топливе. После применения против России восьмого пакета санкций, среди которых введение потолка цен на российские нефть и газ, многие страны Запада остались без поставок российских энергоносителей. Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт gпредположил, что из-за введения потолка цен стоимость нефти может подскочить до 150 долларов за баррель.