23 октября 2022

Политик Филиппо: Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на выборах

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Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине ради победы на выборах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Белого дома Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в США в ноябре. Такое мнение выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он подчеркнул, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. На данный момент конгрессмены планируют принять закон о выделении Киеву военной помощи в размере до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на 2023 год. Однако сообщалось, что Штаты не смогут поставлять прежний объем помощи на Украину в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.

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Глава Белого дома Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в США в ноябре. Такое мнение выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он подчеркнул, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. На данный момент конгрессмены планируют принять закон о выделении Киеву военной помощи в размере до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на 2023 год. Однако сообщалось, что Штаты не смогут поставлять прежний объем помощи на Украину в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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