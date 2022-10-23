Политик Филиппо: Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на выборах

24 октября 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине ради победы на выборах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Белого дома Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в США в ноябре. Такое мнение выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он подчеркнул, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. На данный момент конгрессмены планируют принять закон о выделении Киеву военной помощи в размере до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на 2023 год. Однако сообщалось, что Штаты не смогут поставлять прежний объем помощи на Украину в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.

Глава Белого дома Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в США в ноябре. Такое мнение выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он подчеркнул, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. На данный момент конгрессмены планируют принять закон о выделении Киеву военной помощи в размере до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на 2023 год. Однако сообщалось, что Штаты не смогут поставлять прежний объем помощи на Украину в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.