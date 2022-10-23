Борис Джонсон вышел из гонки за пост премьер-министра Британии

24 октября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Фото: официальный сайт президента Украины Экс-пермьер Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Борис Джонсон официально вышел из гонки за лидерство консерваторов. Господин Джонсон имел публичную поддержку 59 депутатов-тори, но теперь он подтвердил, что не будет баллотироваться», — говорится в сообщении на сайте СМИ. После того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня своего правления, стало известно о намерениях Джонсона вернуть свой пост. Sky News ранее сообщал, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться. По информации телеканала, ради этого он вернулся в страну с отдыха.

Экс-пермьер Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Борис Джонсон официально вышел из гонки за лидерство консерваторов. Господин Джонсон имел публичную поддержку 59 депутатов-тори, но теперь он подтвердил, что не будет баллотироваться», — говорится в сообщении на сайте СМИ. После того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня своего правления, стало известно о намерениях Джонсона вернуть свой пост. Sky News ранее сообщал, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться. По информации телеканала, ради этого он вернулся в страну с отдыха.