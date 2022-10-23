Жителя Ноябрьска (ЯНАО) удивили рабочие, замеченные им на крыше дома. Пост с фото появился в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Добрый ночи. Время 00.10, а люди работают на крыше», — написал анонимный автор в соцсети. Автор поста уточняет, что дом находится на улице Мира.
«Это Мира 77. И идет капитальный ремонт дома. Срок окончания ремонта — 29 октября», — уточняет в комментариях пользователь под ником Inna Sira. «Зима близко, две смены», — пишет Саид Магомедов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО поспорили из-за шума на стройке. Строители работали в выходные дни.
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