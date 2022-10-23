23 октября 2022
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20 октября 2022

В ЯНАО жители удивились строительным работам в ночное время. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, гастарбайтер, ремонт кровли, ремонт крыши, строитель, рабочий, площадь революции1
Жители Ноябрьска заметили на крыше дома рабочих Фото:

Жителя Ноябрьска (ЯНАО) удивили рабочие, замеченные им на крыше дома. Пост с фото появился в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Добрый ночи. Время 00.10, а люди работают на крыше», — написал анонимный автор в соцсети. Автор поста уточняет, что дом находится на улице Мира.

«Это Мира 77. И идет капитальный ремонт дома. Срок окончания ремонта — 29 октября», — уточняет в комментариях пользователь под ником Inna Sira. «Зима близко, две смены», — пишет Саид Магомедов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО поспорили из-за шума на стройке. Строители работали в выходные дни.

Фото:

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Жителя Ноябрьска (ЯНАО) удивили рабочие, замеченные им на крыше дома. Пост с фото появился в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Добрый ночи. Время 00.10, а люди работают на крыше», — написал анонимный автор в соцсети. Автор поста уточняет, что дом находится на улице Мира. «Это Мира 77. И идет капитальный ремонт дома. Срок окончания ремонта — 29 октября», — уточняет в комментариях пользователь под ником Inna Sira. «Зима близко, две смены», — пишет Саид Магомедов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО поспорили из-за шума на стройке. Строители работали в выходные дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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