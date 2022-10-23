Банкоматы в РФ оказались не готовы принимать новую сторублевую купюру

24 октября 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Новую сторублевую банкноту предлагают ввести в обращение к 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В результате ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации банков России (АБР). «По стратегии ЦБ (Банка России — прим. URA.RU), в 2022 году планировалось заменить банкноты 100 рублей, в следующем году — тысячные и пятитысячные купюры, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако на текущий момент только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки», — говорится в материале. Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов. Вице-президент АБР Алексей Войлуков предложил выпустить весь модельный ряд купюр сразу, когда закончится техническое переоснащение. По предварительным оценкам, это состоится не раньше 2024 года. Иной сценарий, по мнению Войлукова, будет нерационален и крайне затратен для всех финансовых организаций. В конце июня Банк России презентовал новую сторублевую купюру. На ее лицевой стороне будет изображена Спасская башня Московского Кремля, оборотную сторону украсит Ржевский мемориал. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, ведущего на сайт регулятора, а также внедрение в бумагу защитных волокон двух типов. URA.RU писало, что купюра вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате ухода зарубежных компаний из РФ только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации банков России (АБР). «По стратегии ЦБ (Банка России — прим. URA.RU), в 2022 году планировалось заменить банкноты 100 рублей, в следующем году — тысячные и пятитысячные купюры, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако на текущий момент только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки», — говорится в материале. Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов. Вице-президент АБР Алексей Войлуков предложил выпустить весь модельный ряд купюр сразу, когда закончится техническое переоснащение. По предварительным оценкам, это состоится не раньше 2024 года. Иной сценарий, по мнению Войлукова, будет нерационален и крайне затратен для всех финансовых организаций. В конце июня Банк России презентовал новую сторублевую купюру. На ее лицевой стороне будет изображена Спасская башня Московского Кремля, оборотную сторону украсит Ржевский мемориал. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, ведущего на сайт регулятора, а также внедрение в бумагу защитных волокон двух типов. URA.RU писало, что купюра вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые поддержали новый дизайн, отметив его красоту, другие раскритиковали банкноту, заметив, что бумажными деньгами сейчас никто не пользуется.