Путин объединился с Эрдоганом против решений Запада

24 октября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган сошлись во мнении по поводу ограничений западных стран на поставки российских зерна и удобрений Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна На последних переговорах по продовольственной сделке президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган сошлись во мнение о том, что необходимо продолжать осуществлять поставки российского зерна и удобрений. Такое решение оба лидера приняли несмотря на то, что ограничения Евросоюза (ЕС) заключаются в том, что зерно разрешено вывозить только в Европу. «На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки», — цитирует Эрдогана турецкая газета Yeni Safak. Он отметил, что помимо поставок зерна, также важно и осуществлять поставки удобрений, так как они помогут преодолеть засуху в странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее российский лидер назвал решение ЕС о снятии ограничений на вывоз российского зерна только для европейских стран — уродливым. При этом, российский лидер отметил, что несмотря на любые ограничения Россия продолжит продавать свое зерно для того, чтобы помочь слаборазвитым странам преодолеть продовольственный кризис. За первые полтора месяца с момента заключения соглашения, с Украины было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.

На последних переговорах по продовольственной сделке президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган сошлись во мнение о том, что необходимо продолжать осуществлять поставки российского зерна и удобрений. Такое решение оба лидера приняли несмотря на то, что ограничения Евросоюза (ЕС) заключаются в том, что зерно разрешено вывозить только в Европу. «На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки», — цитирует Эрдогана турецкая газета Yeni Safak. Он отметил, что помимо поставок зерна, также важно и осуществлять поставки удобрений, так как они помогут преодолеть засуху в странах, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее российский лидер назвал решение ЕС о снятии ограничений на вывоз российского зерна только для европейских стран — уродливым. При этом, российский лидер отметил, что несмотря на любые ограничения Россия продолжит продавать свое зерно для того, чтобы помочь слаборазвитым странам преодолеть продовольственный кризис. За первые полтора месяца с момента заключения соглашения, с Украины было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.