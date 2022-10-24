Власти Херсона создали территориальную оборону

Любой желающий в Херсоне может вступить в отряд территориальной обороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мужчины, которые остаются в Херсоне, могут вступить в созданный властями отряд территориальной обороны. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в telegram-канале администрации. При этом отмечается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Население города Херсона в любой момент переехать на левый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что Вооруженными силами России было успешно сорвано наступление ВСУ на Херсонском направлении. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.