Власти Херсона создали территориальную оборону

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , военкомат, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Любой желающий в Херсоне может вступить в отряд территориальной обороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мужчины, которые остаются в Херсоне, могут вступить в созданный властями отряд территориальной обороны. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в telegram-канале администрации. При этом отмечается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Население города Херсона в любой момент переехать на левый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что Вооруженными силами России было успешно сорвано наступление ВСУ на Херсонском направлении. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

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Мужчины, которые остаются в Херсоне, могут вступить в созданный властями отряд территориальной обороны. Об этом сообщили в администрации Херсонской области. «Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в telegram-канале администрации. При этом отмечается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Население города Херсона в любой момент переехать на левый берег Днепра. Ранее сообщалось, что Вооруженными силами России было успешно сорвано наступление ВСУ на Херсонском направлении. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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