Власти Херсона создали территориальную оборону

Любой желающий в Херсоне может вступить в отряд территориальной обороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мужчины, которые остаются в Херсоне, могут вступить в созданный властями отряд территориальной обороны. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.
«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в telegram-канале администрации. При этом отмечается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Население города Херсона в любой момент переехать на левый берег Днепра.
Ранее сообщалось, что Вооруженными силами России было успешно сорвано наступление ВСУ на Херсонском направлении. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.
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