Власти Херсона: армия РФ отбивает все атаки Украины

ВСУ при попытках наступления несут большие потери, заявил Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Все попытки наступления украинской армии на Херсон успешно отражаются Вооруженными силами России. Об этом сообщил замглаы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате неудачных попыток наступления украинская армия терпит большие потери в живой силе и бронетехнике. Ситуация на фронтах Херсонской области остается без изменений. Перемещение мирных жителей из городов Херсонской области продолжается.

Ранее сообщалось о том, что украинские войска перешли в наступление на Херсонском направлении. Вооруженными силами России наступление было успешно сорвано. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. В ходе нее Россией были освобождены и присоединены новые регионы.