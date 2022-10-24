СК РФ назвал главные версии ЧП в Иркутске

СК РФ: причинами ЧП в Иркутске могут быть отказ авиационной техники и ошибка пилотирования
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Стали известны версии ЧП в Иркутске Фото:
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В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники или ошибка пилотов. Об этом заявили в ведомстве по итогам расследования происшествия.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Жители дома, на который упал истребитель СУ-30, получат первоначальные компенсации по 100 тысяч рублей.

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Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники или ошибка пилотов. Об этом заявили в ведомстве по итогам расследования происшествия. «Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Жители дома, на который упал истребитель СУ-30, получат первоначальные компенсации по 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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