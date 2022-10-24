СК РФ назвал главные версии ЧП в Иркутске

СК РФ: причинами ЧП в Иркутске могут быть отказ авиационной техники и ошибка пилотирования

Стали известны версии ЧП в Иркутске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники или ошибка пилотов. Об этом заявили в ведомстве по итогам расследования происшествия.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация размещена в официальном telegram-канале.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Жители дома, на который упал истребитель СУ-30, получат первоначальные компенсации по 100 тысяч рублей.