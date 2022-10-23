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Курганские райцентры остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Макушино и Сафакулево остались без воды Фото:

В городе Макушино и селе Сафакулево Курганской области из-за коммунальных аварий полностью отключают воду. Об этом сообщают представители администрации Макушинского и Сафакулевского муниципальных округов.

«В связи с повреждением водопроводной сети по ул. Чапаева, водоснабжение будет приостановлено. <…> Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — указано в сообщении группы администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания «Жилищник» сообщила, что 24 октября воду отключили до обеда. Также в Макушине отключали воду вечером 23 октября. Воду отключат и в селе Сафакулево. Из-за прорыва воды на улице Ленина будут проводиться ремонтные работы, и воды не будет с 20:00 24 октября по 25 октября.

Ранее URA.RU писало, что из-за поломки водопровода часть города Макушино осталась без воды. Местные жители собрали около 30 подписей и направили обращение в районную прокуратуру.

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В городе Макушино и селе Сафакулево Курганской области из-за коммунальных аварий полностью отключают воду. Об этом сообщают представители администрации Макушинского и Сафакулевского муниципальных округов. «В связи с повреждением водопроводной сети по ул. Чапаева, водоснабжение будет приостановлено. <…> Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — указано в сообщении группы администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». Управляющая компания «Жилищник» сообщила, что 24 октября воду отключили до обеда. Также в Макушине отключали воду вечером 23 октября. Воду отключат и в селе Сафакулево. Из-за прорыва воды на улице Ленина будут проводиться ремонтные работы, и воды не будет с 20:00 24 октября по 25 октября. Ранее URA.RU писало, что из-за поломки водопровода часть города Макушино осталась без воды. Местные жители собрали около 30 подписей и направили обращение в районную прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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