Курганские райцентры остались без воды

24 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Макушино и Сафакулево остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Макушино и селе Сафакулево Курганской области из-за коммунальных аварий полностью отключают воду. Об этом сообщают представители администрации Макушинского и Сафакулевского муниципальных округов. «В связи с повреждением водопроводной сети по ул. Чапаева, водоснабжение будет приостановлено. <…> Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — указано в сообщении группы администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». Управляющая компания «Жилищник» сообщила, что 24 октября воду отключили до обеда. Также в Макушине отключали воду вечером 23 октября. Воду отключат и в селе Сафакулево. Из-за прорыва воды на улице Ленина будут проводиться ремонтные работы, и воды не будет с 20:00 24 октября по 25 октября. Ранее URA.RU писало, что из-за поломки водопровода часть города Макушино осталась без воды. Местные жители собрали около 30 подписей и направили обращение в районную прокуратуру.

В городе Макушино и селе Сафакулево Курганской области из-за коммунальных аварий полностью отключают воду. Об этом сообщают представители администрации Макушинского и Сафакулевского муниципальных округов. «В связи с повреждением водопроводной сети по ул. Чапаева, водоснабжение будет приостановлено. <…> Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — указано в сообщении группы администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». Управляющая компания «Жилищник» сообщила, что 24 октября воду отключили до обеда. Также в Макушине отключали воду вечером 23 октября. Воду отключат и в селе Сафакулево. Из-за прорыва воды на улице Ленина будут проводиться ремонтные работы, и воды не будет с 20:00 24 октября по 25 октября. Ранее URA.RU писало, что из-за поломки водопровода часть города Макушино осталась без воды. Местные жители собрали около 30 подписей и направили обращение в районную прокуратуру.