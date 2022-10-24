Столетнюю Библию продают на Avito в Тюмени

Почти за полмиллиона рублей в Тюменской области продают Библию, которой более ста лет. Соответствующее объявление было размещено на платформе Avito.
«Старинная Библия. Стоимость 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении.
Состояние сборника священных текстов удовлетворительное. Некоторые страницы с заломами. О причинах продажи старинной книги агентство попыталось узнать у продавца, но на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменец хочет обменять старинный Коран на «Газель» или же продать его за 350 тысяч рублей. Также в Тюменской области на продажу выставили стол народного комиссариата внутренних дел СССР. Продавец оценил его более, чем в 200 тысяч рублей.
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