24 октября 2022

Столетнюю Библию продают на Avito в Тюмени

В Тюмени на Avito продают Библию 1904 года выпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Иконописная мастерская. Пермь, библия, книга, кисточки
Стоимость древней книги продавец оценил в 450 тысяч рублей Фото:

Почти за полмиллиона рублей в Тюменской области продают Библию, которой более ста лет. Соответствующее объявление было размещено на платформе Avito.

«Старинная Библия. Стоимость 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении.

Состояние сборника священных текстов удовлетворительное. Некоторые страницы с заломами. О причинах продажи старинной книги агентство попыталось узнать у продавца, но на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец хочет обменять старинный Коран на «Газель» или же продать его за 350 тысяч рублей. Также в Тюменской области на продажу выставили стол народного комиссариата внутренних дел СССР. Продавец оценил его более, чем в 200 тысяч рублей.

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Почти за полмиллиона рублей в Тюменской области продают Библию, которой более ста лет. Соответствующее объявление было размещено на платформе Avito. «Старинная Библия. Стоимость 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении. Состояние сборника священных текстов удовлетворительное. Некоторые страницы с заломами. О причинах продажи старинной книги агентство попыталось узнать у продавца, но на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец хочет обменять старинный Коран на «Газель» или же продать его за 350 тысяч рублей. Также в Тюменской области на продажу выставили стол народного комиссариата внутренних дел СССР. Продавец оценил его более, чем в 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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