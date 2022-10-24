В экстренных службах объяснили, почему пилоты Су-30 не отвели самолет от жилого дома

Экстренные службы: пилоты не смогли отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания
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Потеря сознания у пилота могла послужить причиной невозможности отвода самолета от жилых домов
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Экипаж Су-30 не смог отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания у пилота. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — цитирует представителя агентство РИА Новости. Причиной потери сознания могло быть наличие азота в баллонах с кислородом.

Ранее истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. В городе начали подготовку к рекультивации места крушения, передает деловое издание «Взгляд».

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Экипаж Су-30 не смог отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания у пилота. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — цитирует представителя агентство РИА Новости. Причиной потери сознания могло быть наличие азота в баллонах с кислородом. Ранее истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. В городе начали подготовку к рекультивации места крушения, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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