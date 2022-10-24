В экстренных службах объяснили, почему пилоты Су-30 не отвели самолет от жилого дома

Потеря сознания у пилота могла послужить причиной невозможности отвода самолета от жилых домов
новость из сюжетаВ Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
Экипаж Су-30 не смог отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания у пилота. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — цитирует представителя агентство РИА Новости. Причиной потери сознания могло быть наличие азота в баллонах с кислородом.
Ранее истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. В городе начали подготовку к рекультивации места крушения, передает деловое издание «Взгляд».
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