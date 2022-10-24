В экстренных службах объяснили, почему пилоты Су-30 не отвели самолет от жилого дома

Экстренные службы: пилоты не смогли отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания

24 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Потеря сознания у пилота могла послужить причиной невозможности отвода самолета от жилых домов Ирина Алтухова РИА Новости новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом Экипаж Су-30 не смог отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания у пилота. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — цитирует представителя агентство РИА Новости. Причиной потери сознания могло быть наличие азота в баллонах с кислородом. Ранее истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. В городе начали подготовку к рекультивации места крушения, передает деловое издание «Взгляд».

Экипаж Су-30 не смог отвести самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания у пилота. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — цитирует представителя агентство РИА Новости. Причиной потери сознания могло быть наличие азота в баллонах с кислородом. Ранее истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. В городе начали подготовку к рекультивации места крушения, передает деловое издание «Взгляд».