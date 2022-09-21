Пермский батальон «Молот» получил помощь от земляков

Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров отправил партию лекарств батальону «Молот»

22 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермским добровольцам СВО отправлена крупная партия медикаментов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров с командой собрал и направил гуманитарный груз добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. В батальон «Молот», сформированный в Перми, отправилась крупная партия медикаментов. «Буквально вчера мы отправили большое количество лекарств в батальон „Молот“. Также мы отправляем учебники в волновахскую школу, где мы были, и в донецкие школы», — рассказал Федоров URA.RU. Депутат, побывавший на Донбассе в июне, отмечает, что он сторонник адресной помощи. Поэтому, познакомившись с руководителями городов и районов, школ и больниц Донбасса, а также добровольческих и армейских формирований, сейчас он собирает грузы для точечной поддержки. «Следующим местом будет Северодонецк. Сейчас формируем гуманитарную помощь, потому что впереди зима — нужны и стройматериалы, и теплая одежда», — говорит Федоров. Сегодня депутаты заксобрания Пермского края поддержали инициативу губернатора о выделении 500 млн рублей из резервного фонда региона на восстановление городов и сел в ЛДНР. Федоров ранее рассказывал URA.RU, что готов помогать Донбассу не только в рамках гуманитарной миссии, но, если призовут, то и с оружием в руках. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров с командой собрал и направил гуманитарный груз добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. В батальон «Молот», сформированный в Перми, отправилась крупная партия медикаментов. «Буквально вчера мы отправили большое количество лекарств в батальон „Молот“. Также мы отправляем учебники в волновахскую школу, где мы были, и в донецкие школы», — рассказал Федоров URA.RU. Депутат, побывавший на Донбассе в июне, отмечает, что он сторонник адресной помощи. Поэтому, познакомившись с руководителями городов и районов, школ и больниц Донбасса, а также добровольческих и армейских формирований, сейчас он собирает грузы для точечной поддержки. «Следующим местом будет Северодонецк. Сейчас формируем гуманитарную помощь, потому что впереди зима — нужны и стройматериалы, и теплая одежда», — говорит Федоров. Сегодня депутаты заксобрания Пермского края поддержали инициативу губернатора о выделении 500 млн рублей из резервного фонда региона на восстановление городов и сел в ЛДНР. Федоров ранее рассказывал URA.RU, что готов помогать Донбассу не только в рамках гуманитарной миссии, но, если призовут, то и с оружием в руках. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.