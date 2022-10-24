Российские военные отразили атаку ВСУ в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Российскими военными было уничтожено более 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — сообщили в министерстве. Также там добавили, что было уничтожено более 25 украинских бойцов, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

Ранее стало известно, что российские военные успешно отбили атаку украинцев в Краснолиманском направлении. Было уничтожено около 20 украинских военных и две единицы боевой техники.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — сообщили в министерстве. Также там добавили, что было уничтожено более 25 украинских бойцов, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа. Ранее стало известно, что российские военные успешно отбили атаку украинцев в Краснолиманском направлении. Было уничтожено около 20 украинских военных и две единицы боевой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...