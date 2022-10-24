Российские военные отразили атаку ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ.
«На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — сообщили в министерстве. Также там добавили, что было уничтожено более 25 украинских бойцов, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.
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Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — сообщили в министерстве. Также там добавили, что было уничтожено более 25 украинских бойцов, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа. Ранее стало известно, что российские военные успешно отбили атаку украинцев в Краснолиманском направлении. Было уничтожено около 20 украинских военных и две единицы боевой техники.