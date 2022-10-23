Алексей Текслер встретился с мобилизованными и посмотрел, как они живут в палаточном лагере в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал организацию приемки и размещения мобилизованных жителей региона в палаточном лагере, развернутом на базе танковой дивизии в Чебаркуле. Об этом он сообщил 24 октября.

«Сегодня снова работаю в Чебаркуле, куда в палаточный лагерь со вчерашнего дня начали приезжать мобилизованные ребята со всей области. Здесь уже Миасс, Кыштым, Копейск, Варна, Аргаяш и другие муниципалитеты. Также будут мобилизованные и из других регионов страны», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По его словам, процесс приемки прибывающих организован четко. С дороги мобилизованных поят горячим чаем, после чего в дивизионном клубе оформляют на службу. Здесь им выдают форму, теплую одежду и необходимые вещи, оформляют карты нескольких банков на выбор. Лишь после этого южноуральцев везут в палаточный лагерь. Боевое слаживание они начнут проходить на полигоне с 25 октября.

«Поговорил с ребятами. Условиями довольны: в палатках тепло, кормят отлично, все необходимое есть. В лагере обеспечен порядок и дисциплина, организована культурная программа и досуг. Озвучили несколько пожеланий по быту, мы их обязательно решим», — сообщил также Текслер.

Он также добавил, что, как и обещали власти региона, каждый мобилизованный южноуралец уже в расположении части получит зимний спальник и коврик, теплые вещи, термобелье, обувь, фонарик, аптечку и усиленный продуктовый паек. Помимо этого, завтра на фронт в воюющие части 90-й танковой дивизии отправится ряд заказанных военными грузов.

Всероссийский военно-полевой палаточный лагерь был построен за 12 дней на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле. В строительстве лагеря принимали участие 38 промышленных предприятий региона. До того, как туда начали массово прибывать мобилизованные, его 22 октября уже посетил губернатор Текслер. Отправка мобилизованных в Челябинской области возобновилась с 23 октября. Команды отправились от всех военкоматов Челябинска, из Златоуста и ряда других районов. В понедельник челябинцы также отправлялись на боевое слаживание. Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября президентом Владимиром Путиным.

Так выглядит гигантский палаточный лагерь под Чебаркулем Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Форму и снаряжение мобилизованные получают в дивизионном клубе Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области