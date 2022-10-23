23 октября 2022
22 октября 2022

В курганском округе ищут заместителей мэра для резерва

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
В администрации Лебяжьевского округа открыли набор в кадровый резерв Фото:

В Лебяжьевскому округе Курганской области ищут кандидатов на должности заместителей мэра для кадрового резерва. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Набор в кадровый резерв. Высшие должности: первый замглавы округа начальник финансового отдела, замглавы по строительству и ЖКХ, замглавы по соцполитике, руководитель аппарата администрации и начальник отдела образования», — указано в сообщении. Основными критериями отбора является высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета, а также стаж муниципальной или госслужбы не менее 4 лет.

В том числе для резерва ищут кандидатов на должности начальников в отделы: ЗАГС, правовой и кадровой работы, сельского хозяйства, информационных технологий, экономики и управления муниципальным имуществом, а также другие подразделения. Требование — стаж работы от 2 лет.

Также в резерв ищут кандидатов главных специалистов в отделы, требований к их стажу нет. Для прохождения конкурса на пост ведущего специалиста достаточно иметь профессиональное образование. При этом всем кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает, что у кандидата нет заболеваний, которые препятствуют поступлению на муниципальную службу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области массово ищут чиновников для резерва в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, а также в департаменте регулирования цен и тарифов. Подать документы на конкурс по вступлению в кадровый резерв можно до 2 ноября на сайтах ведомств.

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В Лебяжьевскому округе Курганской области ищут кандидатов на должности заместителей мэра для кадрового резерва. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Набор в кадровый резерв. Высшие должности: первый замглавы округа начальник финансового отдела, замглавы по строительству и ЖКХ, замглавы по соцполитике, руководитель аппарата администрации и начальник отдела образования», — указано в сообщении. Основными критериями отбора является высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета, а также стаж муниципальной или госслужбы не менее 4 лет. В том числе для резерва ищут кандидатов на должности начальников в отделы: ЗАГС, правовой и кадровой работы, сельского хозяйства, информационных технологий, экономики и управления муниципальным имуществом, а также другие подразделения. Требование — стаж работы от 2 лет. Также в резерв ищут кандидатов главных специалистов в отделы, требований к их стажу нет. Для прохождения конкурса на пост ведущего специалиста достаточно иметь профессиональное образование. При этом всем кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает, что у кандидата нет заболеваний, которые препятствуют поступлению на муниципальную службу. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области массово ищут чиновников для резерва в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, а также в департаменте регулирования цен и тарифов. Подать документы на конкурс по вступлению в кадровый резерв можно до 2 ноября на сайтах ведомств.
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