В курганском округе ищут заместителей мэра для резерва

В администрации Лебяжьевского округа открыли набор в кадровый резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевскому округе Курганской области ищут кандидатов на должности заместителей мэра для кадрового резерва. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Набор в кадровый резерв. Высшие должности: первый замглавы округа начальник финансового отдела, замглавы по строительству и ЖКХ, замглавы по соцполитике, руководитель аппарата администрации и начальник отдела образования», — указано в сообщении. Основными критериями отбора является высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета, а также стаж муниципальной или госслужбы не менее 4 лет.

В том числе для резерва ищут кандидатов на должности начальников в отделы: ЗАГС, правовой и кадровой работы, сельского хозяйства, информационных технологий, экономики и управления муниципальным имуществом, а также другие подразделения. Требование — стаж работы от 2 лет.

Также в резерв ищут кандидатов главных специалистов в отделы, требований к их стажу нет. Для прохождения конкурса на пост ведущего специалиста достаточно иметь профессиональное образование. При этом всем кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает, что у кандидата нет заболеваний, которые препятствуют поступлению на муниципальную службу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области массово ищут чиновников для резерва в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, а также в департаменте регулирования цен и тарифов. Подать документы на конкурс по вступлению в кадровый резерв можно до 2 ноября на сайтах ведомств.